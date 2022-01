Bayernliga: TSV Landsberg verstärkt sich im Angriff

Der Fußball-Bayernligist TSV Landsberg holt für die zweite Hälfte der Saison zwei neue Stürmer. Am Samstag steht das erste Testspiel an.

Der TSV Landsberg hat in der Winterpause noch mal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Mit Stephanos Georgiou und Veron Dobruna hat der Tabellensechste der Fußball-Bayernliga Süd zwei Offensivkräfte verpflichtet. Am Samstag steht das erste Testspiel für die Landsberger an, dann ist der Landesligist VfB Durach im 3C-Sportpark zu Gast.

In der Offensive hatten die Landsberger in der laufenden Saison ihre Probleme. Dem will man Abhilfe verschaffen und wurde auf dem Spielermarkt aktiv. So wechselt von den A-Junioren des SC Freiburg der 18-jährige Stephanos Georgiou zum TSV Landsberg, Veron Dobruna war zuletzt in der Bezirksliga für Schalding II im Einsatz. Der 21-Jährige hat aber auch schon in der Saison 19/21 für die zweite Mannschaft von Jahn Regensburg in der Bayernliga gespielt.

Erstes Vorbereitungsspiel gegen einen Landesligisten

Am 17. Januar war für den Bayernligisten Trainingsauftakt nach der Winterpause. Am Samstag, ab 14 Uhr, findet das erste Testspiel in Landsberg statt. Dann ist der VfB Durach zu Gast, der in der Landesliga auf dem neunten Tabellenplatz überwintert hat. (lt)

