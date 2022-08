Bayernliga: TSV Landsberg wird seiner Favoritenrolle gerecht

Plus In der Fußball-Bayernliga lässt der TSV Landsberg gegen Schlusslicht Türkspor Augsburg nichts anbrennen. Die Gastgeber profitieren doppelt von dem Erfolg.

Zweiter gegen Schlusslicht: Die Partie in der Fußball-Bayernliga zwischen dem TSV Landsberg und Türkspor Augsburg war die deutliche Angelegenheit, die man erwartet hatte. Mit 5:1 setzten sich die Landsberger durch und diesmal war es alles andere als ein Zittersieg – von dem die Landsberger sogar doppelt profitieren.