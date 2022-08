Fußball

vor 37 Min.

Bayernliga: Wer setzt seine Serie fort - Landsberg oder Schwaben Augsburg?

In der vergangenen Saison hatte es für die Landsberger (schwarze Trikots) gegen Schwaben Augsburg zwei Unentschieden gegeben. Am Dienstagabend kommt es im 3C-Sportpark wieder zum Derby.

Plus Am Dienstagabend hat der TSV Landsberg in der Fußball-Bayernliga Schwaben Augsburg zu Gast. Der Landsberger Pokalsieg stellt für beide Teams einen Wendepunkt dar.

Von Margit Messelhäuser

Für den TSV Landsberg steht wieder eine englische Woche in der Fußball-Bayernliga an. Bereits am Dienstag, ab 18.30 Uhr, ist Schwaben Augsburg in Landsberg zu Gast. Innerhalb kürzester Zeit das zweite Aufeinandertreffen dieser beiden Teams.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen