Eigentlich sollte der Fußball-Bayernligist TSV Landsberg am Samstag sein erstes Pflichtspiel absolvieren: Die Pokal-Partie beim SV Pullach. Doch stattdessen gibt es ein außergewöhnliches Testspiel in Kaufering - gegen den Gastgeber und zugleich auch gegen den TSV Geiselbullach. So kam dies zustande.

Thomas Ernstberger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landsberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kaufering Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis