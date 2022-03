Bayernligist TSV Landsberg bleibt 2022 weiter ungeschlagen

Plus Im ersten Heimspiel im neuen Jahr holt der Fußball-Bayernligist TSV Landsberg erst einen Rückstand auf und verspielt dann die Führung. So ordnet Coach Hutterer das Spiel ein.

Die Bayernliga-Fußballer des TSV Landsberg bleiben im Jahr 2022 bisher ungeschlagen. Im ersten Heimspiel der Frühjahrsrunde gab es für die Gastgeber gegen Türkspor Augsburg ein 2:2-Unentschieden. So richtig zufrieden ist Landsbergs Spielertrainer Mike Hutterer damit aber nicht.