Bayernligist TSV Landsberg findet neuen Testspielgegner

Plus Die Bayernliga-Fußballer des TSV Landsberg bleiben in der Vorbereitung ungeschlagen. Für Samstag sagt Rain ab, aber es gibt einen anderen attraktive Gegner.

Der TSV Landsberg fährt auch im dritten Vorbereitungsspiel einen klaren Sieg ein. Gegen den FC Ehekirchen setzten sich die Bayernliga-Fußballer mit 4:1 durch. Damit hat man zwar das angestrebte Ziel nicht ganz erreicht, aber es waren auch besondere Umstände. Wie geplant, findet am Samstag ein weiterer Test ab 12 Uhr im Sportzentrum statt, allerdings nicht gegen den TSV Rain.