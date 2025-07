Fußball-Bayernligist TSV Landsberg gewinnt den „Dreiertest“ in Kaufering

So geht unbürokratische Nachbarschaftshilfe unter Fußballern: Weil Bezirksligist SV Pullach das Toto-Pokalspiel gegen den TSV Landsberg wie berichtet kurzfristig abgesagt hatte (offizielle Wertung des BFV: 2:0 für den TSV), stand der Bayernligist am vergangenen Wochenende plötzlich ohne Testspielgegner da. Da sprang Nachbar VfL Kaufering in die Bresche: Uli Stengelmair, der sportliche Leiter des VfL, organisierte nach einem Anruf von TSV-Trainer Alex Schmidt kurzfristig einen „Dreier-Testspiel-Nachmittag“ mit dem TSV Geiselbullach, der eigentlich als „normaler“ Vorbereitungs-Gegner der Kauferinger vorgesehen war.

