Bayernligist TSV Landsberg muss Freitagabend ran

Plus Der Fußball-Bayernligist TSV Landsberg ist in Wasserburg zu Gast. Die Favoritenrolle wollen die Landsberger nicht annehmen.

Ein Abendspiel steht für die Bayernliga-Fußballer des TSV Landsberg an. Bereits am Freitag sind sie beim TSV Wasserburg zu Gast, Anstoß ist um 19.30 Uhr.