Fußball

vor 4 Min.

Bayernligist TSV Landsberg tritt in Burghausen zum Testspiel an

Plus Auf den Fußball-Bayernligisten TSV Landsberg wartet ein Härtetest. Beim Regionalligisten Wacker Burghausen fehlen allerdings einige Leistungsträger.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Bislang marschiert der Fußball-Bayernligist TSV Landsberg in der Vorbereitung von Sieg zu Sieg. Allerdings hatte es das Team der beiden Spielertrainer Hutterer/Mölders bislang mit unterklassigen Mannschaften zu tun. Am Samstag, ab 14 Uhr, steht nun ein echter Härtetest an, dann geht es gegen den Regionalligisten Wacker Burghausen.

„Es ist jetzt ein Test, bei dem wir sehen, wo wir stehen“, sagt Spielertrainer Mike Hutterer im Gespräch mit unserer Redaktion. Eigentlich, so hatte er bereits einmal angekündigt, habe man in Burghausen schon mal die geplante „erste Elf“ auf den Platz schicken wollen, das wird aber nicht funktionieren. Denn sowohl Hutterer als auch Alexander Benede und Alessandro di Rosa fehlen verletzt, zudem ist unsicher, ob Filip Dobras wegen einer Prüfung mit dabei sein kann. In der Abwehr wird man auf jeden Fall umbauen müssen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen