Fußball

14:07 Uhr

Bei Jahn Landsberg steigt das Spitzenspiel der Bezirksliga

Plus In der Fußball-Bezirksliga treten Jahn Landsberg und Denklingen mit breiter Brust an. Beide Mannschaften haben diesmal ein Heimspiel.

Von Margit Messelhäuser

Mit viel Selbstvertrauen können die beiden Landkreis-Teams in der Fußball-Bezirksliga in den 6. Spieltag gehen. Sowohl Jahn Landsberg als auch Denklingen durften sich zuletzt über drei Auswärtspunkte freuen, jetzt wollen beide auch zu Hause nachlegen, wobei es nicht einfach werden wird, wie die Trainer vorhersagen.

Jahn Landsberg Im dritten Anlauf hat es bei den Jahnlern endlich mit dem ersten Auswärtssieg geklappt. „Auch wenn man realistisch sein muss: Wir haben in Bad Heilbrunn nicht überragend gespielt“, sagt Trainer Armin Sanktjohanser. Von Vorteil sei, dass es von dieser Partie ein Video gebe, das man zur Analyse nutzte. „Es ist doch etwas anderes, wenn man einem Spieler sagt, was nicht passte, oder wenn er es sieht.“

