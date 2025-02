Beim TSV Landsberg läuft es noch nicht nach Wunsch

Während sich der TSV Landsberg und der VfL Denklingen schon auf der Zielgeraden in Sachen Vorbereitung befindet, starten die Fußballer des VfL Kaufering erst etwas später wieder in die Punktrunde. Bereits am Freitagabend steht für Denklingens Fußballer der nächste Test an, Landsberg spielt am Samstag zu Hause und Kaufering ist nach seinem Sieg am Mittwoch am Sonntag wieder im Einsatz.

TSV Landsberg Auch wenn die Ergebnisse bislang meist in Ordnung waren, herrschte bei Landsbergs Trainer Alexander Schmidt nur bedingt Zufriedenheit. Das wurde nach der 0:5-Niederlage gegen Schwaben Augsburg zuletzt natürlich nicht besser. „Wir haben zwar mit Maximilian Berwein nur einen Verletzten, aber dafür viele kranke und angeschlagene Spieler“, sagt Schmidt. „Und in der Breite sind wir nicht gut genug, um damit ganz vorne mitzuspielen.“ Ein ernüchterndes Fazit des TSV-Trainers, der die Landsberger seit seiner Übernahme kontinuierlich weiterentwickelt und von den Abstiegsplätzen der Bayernliga gebracht hat. Der Ausfall von Berwein könne nicht kompensiert werden, problematisch sei zudem, dass Torjäger Furkan Kircicek praktisch seit Trainingsstart angeschlagen sei. So hatte er ihn immer wieder frühzeitig auswechseln müssen. Die Niederlage gegen Schwaben Augsburg sei dennoch zu hoch ausgefallen, sagt Schmidt. „Wir waren in der Abwehr viel zu passiv. Obwohl wir eigentlich gut im Spiel waren, haben wir es Schwaben Augsburg bei den Gegentoren zu einfach gemacht.“ Das soll am Samstag, ab 13 Uhr, zu Hause gegen den TSV 1860 München II ändern. Allerdings muss Schmidt vermutlich wieder auf einige Spieler verzichten.

VfL Kaufering erzielt einen Kantersieg

VfL Kaufering Für den Fußball-Landesligisten gab es den ersten Sieg in der Vorbereitung: Mit 8:0 setzte sich das Team von Trainer Franco Simon gegen den Kreisligisten Weßling durch. „Das Ergebnis darf man natürlich nicht überbewerten, aber es war schon mal gut, wieder ein paar Tore erzielt zu haben“, sagt Simon. Wertvoller für ihn war das Auftreten der Mannschaft gewesen: „Da hat einiges schon ganz gut ausgesehen“, so Simon, auch wenn es noch viel zu tun gebe. Die Tore erzielten Thomas Hasche (2), Manuel Detmar (2), Niklas Neuhaus (2), Maximilian Muha und Yusha Venos. Am Sonntag, ab 13.15 Uhr, ist der Ligakonkurrent TSV Aindling in Kaufering zu Gast. Danach steht noch ein Training an, ehe es nach Spanien für ein Trainingslager geht. „Das ist jetzt genau das richtige“, sagt Franco Simon.

VfL Denklingen Bereits am Freitagabend, ab 19 Uhr, trägt der Bezirksligist VfL Denklingen sein nächstes Vorbereitungsspiel aus, zu Gast ist der FC Memmingen II. „Das ist eine spielfreudige und gut ausgebildete Mannschaft“, freut sich Denklingens Trainer Markus Ansorge auf die Partie. Verzichten muss er neben den Langzeitverletzten auch auf seinen Neuzugang: Keeper Tobias Heiland, der Manuel Seifert bis zu dessen Rückkehr ersetzt, ist privat verhindert. „Damit steht Lukas Gleich wieder im Tor“, sagt Ansorge. Trotz der personellen Probleme kann er vermutlich mit 16 Spielern antreten und erwartet ein anspruchsvolles Spiel. „Natürlich wird unsere Abwehr gefragt sein, aber wir wollen auch mutig nach vorne spielen.“