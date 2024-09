Eigentlich wartet auf den VfL Denklingen am Samstag wieder ein Gegner auf Augenhöhe. Landesliga-Absteiger Gilching liegt punktgleich mit dem Gastgeber auf Rang neun in der Fußball-Bezirksliga. Dennoch ist VfL-Trainer Markus Ansorge für das Heimspiel am Samstag, ab 14 Uhr, zurückhaltend, und das aus gutem Grund. Wie schon zuletzt plagen sich seine Spieler mit Verletzungen herum.

Margit Messelhäuser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis