Fußball

vor 2 Min.

Beim VfL Kaufering herrscht Vorfreude auf den Start in die Landesliga

Auf eine volle Tribüne hofft man beim VfL Kaufering am Freitagabend: Um 18.45 Uhr empfangen die Gastgeber zum Start in die Fußball-Landesliga den Nachbarn aus Schwabmünchen. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild)

Plus Am Freitagabend steht für den VfL Kaufering das erste Punktspiel in der Fußball-Landesliga an. Dazu erwarten Coach Christian Feicht und sein Team den Nachbarn aus Schwabmünchen.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Jetzt wird es ernst für den VfL Kaufering: Am Freitagabend starten Trainer Christian Feicht und sein Team in die neue Saison der Fußball-Landesliga. „Wir freuen uns jetzt auf ein geiles Spiel“, blickt der Coach auf die Partie gegen den TSV Schwabmünchen.

Vier Wochen hatte Feicht, der die Nachfolge von Ben Enthart angetreten hat, Zeit, die Mannschaft kennenzulernen. Und der neue Coach ist begeistert: „Es herrscht ein unglaublicher Teamgeist, die Stimmung ist überragend.“ Nicht nur spielerisch hätten ihn die Kauferinger Akteure überzeugt, sondern auch charakterlich. Jetzt sei es an der Zeit, dass es losgehe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen