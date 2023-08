Fußball

vor 50 Min.

Beim VfL Kaufering herrscht wieder mehr Betrieb auf der Bank

Zuletzt kämpfte Kauferings Trainer Christian Feicht mit einigen Ausfällen in seinem Team. Für die Partie am Freitagabend in Erkheim kann er vorsichtig Entwarnung geben.

Plus Für den VfL Kaufering steht am Freitag die Partie in Erkheim an. Eigentlich sind die beiden Teams, die gleichzeitig in die Fußball-Landesliga aufgestiegen sind, miteinander befreundet.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Ein Sieg, eine Niederlage und zuletzt ein Unentschieden: Der VfL Kaufering startet mit einer ausgeglichenen Bilanz in die neue Saison der Fußball-Landesliga. Bereits am Freitagabend steht die nächste Partie an, dann sind Trainer Christian Feicht und sein Team beim TV Erkheim zu Gast und es gibt im Vorfeld gute Nachrichten.

Gemeinsam gehen die Kauferinger und Erkheimer ins zweite Jahr in der Landesliga. Während Kaufering bei seiner Premiere vorzeitig den Klassenerhalt gesichert hatte, musste der TV Erkheim lange bangen, schaffte es dann doch. Darüber dürften sich die Spieler beider Teams gefreut haben, denn diese verbindet schon seit Längerem eine Freundschaft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen