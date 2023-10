Fußball

Bezirksliga: Auf Jahn Landsberg wartet ein „Bonusspiel“

Plus In der Fußball-Bezirksliga steht der letzte Tag der Hinrunde an. Landsberg ist beim Spitzenreiter zu Gast, Denklingen baut in seinem Sechs-Punkte-Spiel auf den Heimvorteil.

Von Margit Messelhäuser

Punktgleich auf den Plätzen 9 und 10 gehen die beiden Landkreis-Teams in den letzten Spieltag der Hinrunde in der Fußball-Bezirksliga. Unterschiedlicher könnten die Aufgaben kaum sein, die auch Jahn Landsberg und Denklingen warten – das Ziel der beiden ist aber dasselbe.

Jahn Landsberg Bereits am Samstag gastiert Jahn-Trainer Armin Sanktjohanser mit seinem Team beim Spitzenreiter TSV Murnau. „Für uns ist das ein Bonusspiel“, sagt Sanktjohanser. Er und sein Team freuen sich auf die Partie, denn da habe man nichts zu verlieren: „Erstens der Tabellenführer und dann auch noch auswärts, da können wir nur gewinnen.“ Bislang tat sich Jahn auf fremdem Platz nämlich sehr schwer: Erst zwei von sieben Spielen wurden gewonnen.

