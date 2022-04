Fußball

Bezirksliga: Bei Denklingen ist „momentan der Wurm drin“

Plus Der Fußball-Bezirksligist Denklingen kassiert eine deftige Niederlage in München. Trainer Markus Ansorge hat einen Plan, um aus dem Tief zu kommen.

Von Margit Messelhäuser

Was ist los mit dem VfL Denklingen? Zum ersten Mal kassiert der Bezirksliga-Aufsteiger in der laufenden Saison zwei Niederlagen in Folge – und das mit 0:6 Toren. Nach dem 0:2 in Raisting gab es ein 0:4 beim SVN München. Trotzdem ist Trainer Markus Ansorge zuversichtlich und hat schon einen Plan, wie es zurück in die Erfolgsspur geht.

