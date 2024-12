Bezirksliga: Beim VfL Denklingen geht eine Ära zu Ende

Auf Markus Ansorge wartet eine schwierige Frühjahrsrunde in der Fußball-Bezirksliga: Es wird seine „Abschiedstour“ beim VfL Denklingen. Vor sechs Jahren übernahm er die Mannschaft in der Kreisliga, stieg gleich in die Bezirksliga auf, doch nach dieser Saison wird Schluss sein. Ans Aufhören denkt Ansorge aber keineswegs - im Gegenteil: Er wartet auf eine neue interessante Aufgabe.

