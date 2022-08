Fußball

vor 20 Min.

Bezirksliga: Dem VfL Denklingen fehlt die Leichtigkeit im Spiel

Der VfL Denklingen (links) bleibt in der Fußball-Bezirksliga ungeschlagen.

Plus Der VfL Denklingen bleibt in der Fußball-Bezirksliga weiter ungeschlagen. Das Remis in Großhadern hilft aber nicht wirklich weiter.

Von Margit Messelhäuser

Das zweite Jahr in der Fußball-Bezirksliga Oberbayern ist kein einfaches für den VfL Denklingen. Zwar bleibt die Mannschaft von Trainer Markus Ansorge auch im dritten Spiel ungeschlagen, kommt in Großhadern aber wieder nicht über ein Unentschieden hinaus. Aber der Denklinger Trainer ist zuversichtlich, dass man bald wieder an die Vorjahresleistung anknüpfen kann.

