Bezirksliga: Denklingen beendet die Vorbereitung mit einem Sieg

Plus Dem VfL Denklingen gelingt die Generalprobe vor dem Start in die zweite Hälfte der Fußball-Bezirksliga. Der VfL Kaufering beendet sein Testspiel mit einem Kantersieg.

Es war die gelungene Generalprobe für die Denklinger Fußballer: Mit 2:0 setzte sich das Team gegen den Kreisligisten Germaringen durch. Den erwarteten Kantersieg konnte auch der VfL Kaufering einfahren, der sich 7:0 gegen Unterdießen durchsetzte. Für Kaufering startet der zweite Teil der Bezirksligarunde erst später.