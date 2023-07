Bezirksliga: Denklingen fährt im letzten Testspiel wichtigen Sieg ein

Plus Der VfL Denklingen holt sich vor dem Start in die Fußball-Bezirksliga noch mal Selbstvertrauen. Trainer Markus Ansorge ist aber noch nicht ganz zufrieden.

Der VfL Denklingen scheint zum richtigen Zeitpunkt in Fahrt zu kommen. Nach einer mehr als durchwachsenen Vorbereitung feiern die Bezirksliga-Fußballer im letzten Testspiel einen verdienten Sieg. Mit 4:1 setzte sich das Team von Markus Ansorge gegen den Kreisligisten TSV Peißenberg durch. So ganz zufrieden ist Trainer Markus Ansorge aber noch nicht.

Es scheint eine klare Angelegenheit gewesen zu sein: Schon zur Pause führte der VfL Denklingen gegen Peißenberg mit 2:0 durch Treffer von Hannes Rambach und Simon Ried. In der zweiten Halbzeit legten Dominik Karg und Magnus Ahmon noch zwei Tore nach, ehe die Gäste zum Ehrentreffer kamen. Ganz so souverän, wie es das Ergebnis erscheinen lässt, war der Auftritt der Denklinger aber nicht. "Es fehlt einfach noch die Leichtigkeit im Spiel", monierte Coach Markus Ansorge.