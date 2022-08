Fußball

07:04 Uhr

Bezirksliga: Denklingen freut sich auf das Fußballspiel unter der Zugspitze

VfL-Coach Markus Ansorge freut sich auf das Spiel in Garmisch.

Plus Denklingens Bezirksliga-Fußballer treten in Garmisch an. Trotz Ausfällen ist VfL-Coach Markus Ansorge zuversichtlich.

Von Margit Messelhäuser

„Wir freuen uns riesig auf dieses Spiel.“ Denklingens Trainer Markus Ansorge merkt man die Begeisterung an: Am Samstag, ab 15 Uhr, sind die Bezirksliga-Fußballer in Garmisch zu Gast. Allerdings muss Ansorge auf zwei wichtige Spieler verzichten.

