Bezirksliga: Denklingen gegen Jahn Landsberg zum Zweiten

Mit 5:0 setzte sich Jahn Landsberg (rote Trikots) zum Auftakt gegen Denklingen durch. Nun steht das Rückspiel an. Foto: Messelhäuser (Archivbild)

Plus In der Fußball-Bezirksliga kommt es zur Neuauflage des Derbys zwischen Denklingen und Jahn Landsberg. Das Hinspiel war eine klare Sache für den Aufsteiger.

Von Margit Messelhäuser

Der Saisonstart war furios – jedenfalls für Jahn Landsberg. Der Aufsteiger in die Fußball-Bezirksliga feierte zum Auftakt gleich einen 5:0-Sieg gegen Denklingen. „Den hat keiner meiner Spieler vergessen“, sagt VfL-Trainer Markus Ansorge. Und am Samstag kommt es ab 14 Uhr in Denklingen zum Rückspiel.

Für beide Mannschaften geht es aber nicht nur darum, im Landkreis „die Krone“ aufzuhaben: Beide brauchen dringend Punkte für den Klassenerhalt. „Das 0:5 vom Hinspiel tut immer noch weh“, sagt Markus Ansorge. Wobei: „Der Sieg war für Jahn Landsberg auch in der Höhe verdient.“ Die Gastgeber seien seiner Mannschaft überlegen klar gewesen. „Aber so überrollen lassen wollen wir uns nicht noch mal“, kündigt Markus Ansorge an.

