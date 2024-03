Fußball

Bezirksliga: Denklingen gehen bald die Spieler aus

Plus In der Fußball-Bezirksliga stehen für Jahn Landsberg und Denklingen Heimspiele an. Beide Teams müssen Ausfälle kompensieren. Neuigkeiten vom Verletzten aus Habach.

Von Margit Messelhäuser

In der Fußball-Bezirksliga stehen für die beiden Teams aus dem Landkreis Landsberg jeweils ein Heimspiel an. Dabei müssen sich die Fans nicht entscheiden: Jahn Landsberg hat bereits am Samstag den SV Bad Heilbrunn zu Gast, Denklingen erwartet am Sonntag Schlusslicht Brunnthal. Beide Partie beginnen um 15 Uhr.

Jahn Landsberg Eine schwere Verletzung hatte den Sieg von Jahn Landsberg gegen Habach überschattet. Der Torhüter der Gäste hatte sich bei einem Zusammenprall schwer im Gesicht verletzt. "Dennoch hatte er Glück im Unglück", sagt Jahn-Trainer Armin Sanktjohanser, der mit dem Spieler Kontakt aufgenommen hat. "Das Jochbein ist schwer geprellt, aber nicht gebrochen. Er hat auch keine Augenverletzung." Damit ist die Freude über die drei Punkte beim 2:0-Erfolg nun ungetrübt. Dabei soll es aber natürlich nicht bleiben. "Wir wollen jetzt zwei Spiele in Folge gewinnen", gibt der Jahn-Coach für die Partie gegen Bad Heilbrunn aus. Das ist dem Bezirksliga-Aufsteiger bislang nicht gelungen.

