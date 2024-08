Im zweiten Anlauf soll es nun klappen: Der VfL Denklingen tritt am Mittwoch, ab 18 Uhr, beim SV Raisting an. Der Gastgeber führt ohne Punktverlust die Tabelle der Fußball-Bezirksliga an, doch auch Denklingen kann nach dem 4:2 zuletzt in Waldperlach mit breiter Brust an den Ammersee fahren.

