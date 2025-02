Bezirksliga: Denklingen holt einen Torwart mit viel Erfahrung

Es war der zweite große Verletzungsschock innerhalb von zwei Monaten für Markus Ansorge (58), den zum Saisonende scheidenden Trainer des Fußball-Bezirksligisten VfL Denklingen. Nach dem Ausfall von Torjäger Simon Ried verletzte sich auch Torhüter Manuel Seifert schwer und wird im Kampf um den Klassenerhalt fehlen. Für Seifert konnte Trainer Ansorge aber bereits einen hochkarätigen Ersatz vermelden.

Im Dezember musste Simon Ried (30), seit Jahren der erfolgreichste Torschütze des „Dorfvereins“, nach einer schweren Schulterverletzung (Bänderriss und Anriss der Bizepssehne), die er sich beim Eishockeyspielen zugezogen hatte, operiert werden. Wann „Simba“ wieder auflaufen kann, ist aktuell noch nicht absehbar. Dasselbe gilt für Torwart Manuel Seifert (29), der in der vergangenen Woche beim Skifahren einen Syndesmosebandriss im linken Bein erlitt. Am Donnerstag wurde „Seif“ in Augsburg operiert, am Samstag schaute er an Krücken und mit einem Vacoped-Schuh das 0:2 seiner Mannschaft gegen Tabellenführer SV Aubing an. Im Tor stand da Ersatzkeeper Lukas Gleich (22), der zwar eine ordentliche Partie bot, aber keine Bezirksliga-Erfahrung hat.

Der VfL Denklingen kämpft noch um den Klassenerhalt in der Bezirksliga

Stammtorwart lange außer Gefecht, Klassenerhalt noch lange nicht in trockenen Tüchern – da musste Ansorge handeln. „Es gab einige Namen, über die wir uns Gedanken gemacht haben“, verrät er im Gespräch mit usnerer Redaktion. Die Wahl fiel schließlich, „auch auf Vorschlag der Mannschaft“, so der Coach, auf einen Routinier, der schon 221 Bayernliga-Spiele absolviert hat und den er vor Jahren schon mal nach Peiting holten wollte. Tobias Heiland (39) hütete ab der Saison 2011/12 sechs Jahre das Tor des TSV Landsberg, stieg 2014 an der Seite von TSV-„Legenden“ wie Muriz Salemovic und Charly Fülla in die Bayernliga auf. Bis Seifert wieder fit ist, wird der Keeper aus Schwabniederhofen als Nummer eins in Denklingen aushelfen.

Tobias Heiland war lange für den TSV Landsberg auch in der Bayernliga ein starker Rückhalt. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild)

„Der Anruf kam völlig überraschend“, erzählt er, denn Heiland hatte seine Karriere eigentlich schon vor zwei Jahren in Kottern beendet, war dann nur nochmal für zwei Landesliga-Spiele in Schwabmünchen eingesprungen („Trainer Esad Kahric zuliebe“) und arbeitete seither als Torwart-Trainer. „Ich fühle mich noch fit, habe ja noch ein bisschen Zeit zur Vorbereitung und freue mich auf die neue Aufgabe“, sagt der zweifache Vater, der von Salemovic auch schon mal als Torwart-Trainer für den TSV Landsberg angefragt wurde. Heiland wird am Montag, 3. Februar, beim VfL ins Training einsteigen und am Samstag, 8. Februar, ab 15 Uhr im Heim-Test gegen Schwaben-Bezirksligist SpVgg Lagerlechfeld seine Premiere im Kasten der Denklinger feiern.