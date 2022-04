Fußball

07:06 Uhr

Bezirksliga: Denklingen ist für das Spiel in Raisting besonders motiviert

Simon Ried (rechts, links Dominik Karg) führt die Torjägerliste der Bezirksliga Oberbayern an. Trifft er auch in Raisting?

Plus In der Fußball-Bezirksliga steht am Mittwoch das Derby zwischen Raisting und Denklingen an. Eine Aussage des Raistinger Trainers sorgt bei Denklingen für besondere Motivation.

Von Margit Messelhäuser

Am Mittwoch ist es nun so weit: Die Bezirksliga-Fußballer des VfL Denklingen sind ab 18 Uhr in Raisting zu Gast. Ein Spiel mit Vorgeschichte und einer besonderen Motivation für die Denklinger – für die ausgerechnet der Trainer von Raisting sorgte.

