Bezirksliga: Denklingen kann mit der Niederlage gut leben

Gegen den Favoriten Haidhausen gibt es für Denklingen in der Fußball-Bezirksliga nichts zu holen. Dennoch ist VfL-Trainer Ansorge zuversichtlich.

Es hat nicht geklappt: Der VfL Denklingen schaffte es in der Fußball-Bezirksliga Oberbayern nicht, dem Favoriten Haidhausen ein Bein zu stellen. Mit 2:5 mussten sich die Denklinger geschlagen geben, dennoch mache die Niederlage Hoffnung, so Denklingens Trainer Markus Ansorge.