Bezirksliga: Denklingen kassiert spät den Ausgleich

Plus Der VfL Denklingen kämpft in der Fußball-Bezirksliga um den Klassenerhalt. Beim Tabellenvierten wäre für die Ansorge-Elf mehr als ein Punkt möglich gewesen.

Eigentlich wäre für den abstiegsgefährdeten VfL Denklingen in Murnau, dem Tabellenvierten der Fußball-Bezriksliga, ein Unentschieden ein sehr gutes Ergebnis. Wäre der Ausgleich für die Gastgeber nicht erst in der letzten regulären Minute gefallen.

Denklingens Trainer Markus Ansorge war mit Sorgenfalten nach Murnau gefahren: Die junge Truppe der Gastgeber stehe nicht umsonst mit ganz oben in der Tabelle. Und dann sagte auch noch kurzfristig Manuel Waibl krank ab. Dennoch hatte man etwas Zählbares mitnehmen wollen, und das gelang.