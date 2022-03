Fußball

vor 2 Min.

Bezirksliga: Denklingen trifft – und verliert dennoch

Das hatten sich die Denklinger (vorne Ludwig Kirchbichler) ganz anders vorgestellt: In Wolfratshausen kassiert der VfL eine unglückliche Niederlage.

Plus Der VfL Denklingen vergibt die Chance, sich an der Tabellenspitze der Bezirksliga Oberbayern abzusetzen. Beim Dritten Wolfratshausen kommen mehrere unglückliche Faktoren zusammen.

Von Margit Messelhäuser

Es war die große Chance für die Bezirksliga-Fußballer des VfL Denklingen, sich an der Tabellenspitze der Bezirksliga Oberbayern abzusetzen, doch es sollte nicht sein. Beim Dritten BCF Wolfratshausen musste sich der VfL mit 0:1 geschlagen geben: Ein Eigentor der Denklinger war am Ende ausschlaggebend. Doch an diesem Tag sprachen mehrere Dinge gegen die Mannschaft von Trainer Markus Ansorge.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen