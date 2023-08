Fußball

vor 33 Min.

Bezirksliga: Denklingen und Jahn Landsberg auf der Siegerstraße

Plus Aufsteiger Jahn Landsberg feiert den ersten Auswärtssieg in der Fußball-Bezirksliga. Denklingen gibt die Rote Laterne erst mal ab.

Von Margit Messelhäuser

Der VfL Denklingen ist in der Fußball-Bezirksliga die Rote Laterne los: Beim Landesliga-Absteiger TSV Brunnthal gelang der zweite Sieg in Folge. Und jetzt klappt es bei Jahn Landsberg auch auswärts: Nach einem hochdramatischen Spiel gehen Coach Armin Sanktjohanser und sein Team in Bad Heilbrunn als Sieger vom Platz.

VfL Denklingen Ein Tor reichte dem VfL Denklingen beim TSV Brunnthal für den zweiten Sieg in dieser Saison. Und an diesem hatte Denklingens Keeper Manuel Seifert großen Anteil: In der 24. Minute landete Seiferts langer Abschlag bei Torjäger Simon Ried, der setzte sich durch, lief allein auf den gegnerischen Keeper zu – und versenkte zur 1:0-Führung für Denklingen. Wie wichtig dieses Tor war, zeigte sich im weiteren Spielverlauf. Wirklich gute Chancen waren auf beiden Seiten Mangelware, zwar hatte Denklingen vor allem in der zweiten Halbzeit noch einige Konter und die Gastgeber verbuchten einen Pfostenschuss, doch das war es im Großen und Ganzen.

