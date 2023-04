Bezirksliga: Denklingen vergibt zu viele Chancen

Plus VfL Denklingen zeigt gegen den MTV Berg eine gute Leistung. Zum Sieg gegen den Vorletzten der Fußball-Bezirksliga reicht es aber nicht.

Man hatte sich mehr erhofft beim Fußball-Bezirksligisten VfL Denklingen – und es wäre auch mehr möglich gewesen. Gegen den Vorletzten MTV Berg erarbeitete sich das Team von Trainer Markus Ansorge zahlreiche Großchancen, am Ende musste man sich aber mit einem Punkt zufriedengeben.

„Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen“, meinte Denklingens Trainer Markus Ansorge nach dem torlosen Unentschieden. Berg stand praktisch mit elf Mann in und um den eigenen Strafraum, da sei es extrem schwer gewesen. Dennoch erarbeiteten sich die Gastgeber zahlreiche Chancen – hatten aber Pech im Abschluss.