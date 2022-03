Fußball

vor 40 Min.

Bezirksliga: Denklingens Spiel steht auf der Kippe

Wird’s was mit dem Bezirksligaspiel oder nicht? Dominik Karg und seine Mannschaftskameraden vom VfL Denklingen warten noch auf eine Entscheidung.

Plus Nach der ersten Absage droht dem Bezirksliga-Spitzenreiter VfL Denklingen die nächste Spielverlegung, Kauferings Fußballer bestreiten noch ein Testspiel.

Von Margit Messelhäuser

Eigentlich wollte der VfL Denklingen am Sonntag mit dem Heimspiel gegen Pöcking in den zweiten Teil der Bezirksligasaison starten. Doch noch ist unklar, ob die Partie stattfindet. Für den VfL Kaufering steht dagegen das letzte Testspiel an – die schwäbische Liga beginnt erst nach der oberbayerischen.

