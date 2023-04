Fußball

Bezirksliga: Denklingens Trainer hat sich entschieden

Plus In der Fußball-Bezirksliga ist der VfL Denklingen diesmal in Penzberg im Einsatz. Trainer Markus Ansorge verrät seine Zukunfstpläne.

Von Margit Messelhäuser

Es bleibt spannend für den VfL Denklingen: Im Tabellenkeller der Fußball-Bezirksliga Oberbayern rücken die Teams immer enger zusammen – und die Denklinger stecken mittendrin. Dass man mit dem Druck umgehen kann, will man am Samstag (14.30 Uhr) beim FC Penzberg beweisen und drei Punkte mitnehmen. Inzwischen steht auch fest, wie die Zukunft von Trainer Markus Ansorge aussieht.

Die zwei verschenkten Punkte im Heimspiel schmerzen die Denklinger zwar, aber man nimmt das Positive mit: „Wir haben wieder die spielerische Leichtigkeit“, freut sich VfL-Trainer Markus Ansorge. Seit dem Re-Start nach der Winterpause kann er wieder personell aus dem Vollen schöpfen, das zahle sich aus. „Wir bekommen von den Zuschauern auch viel Lob, dass wir schönen Fußball spielen“, sagt Ansorge.

