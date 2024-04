Fußball

21:43 Uhr

Bezirksliga: Der Freitagabend bringt Denklingen kein Glück

Der VfL Denklingen war am Freitagabend in Bad Heilbrunn zu Gast.

Plus Der VfL Denklingen ist in der Fußball-Bezirksliga seit fünf Spielen ungeschlagen - in Bad Heilbrunn endet die Serie. Jahn Landsberg spielt am Sonntag in Pasing.

Von Margit Messelhäuser

Für den VfL Denklingen stand in der Fußball-Bezirksliga wieder ein Auswärtsspiel am Freitagabend an. In Bad Heilbrunn unterliegt der VfL nach einer spannenden Partie. Die FT Jahn Landsberg ist am Sonntag in Pasing gefordert, Anstoß ist um 15 Uhr.

Denklingen Denklingen spielte und Bad Heilbrunn traf, so lässt sich die erste Viertelstunde zusammenfassen. Dabei hatte der VfL neben Keeper Manuel Seifert auch etwas Glück, dass die Gastgeber nach dem 1:0 (11.) nicht gleich noch ein, zwei Tore nachlegten. Nach und nach verflachte die Partie, Denklingen fand einfach keinen Abnehmer für den letzten Pass und die Partie spielte sich vor allem im Mittelfeld ab. Kurz vor der Pause erhöhte der VfL das Tempo und endlich kam der letzte Pass an: Hannes Rambach sorgte in der 43. Minute für den verdienten 1:1-Pausenstand.

