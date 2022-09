Bezirksliga: Der richtige Aufbaugegner für Denklingen?

Plus In der Fußball-Bezirksliga läuft es für den VfL Denklingen nicht rund. Eigentlich wäre Schlusslicht Berg der ideale Gegner, doch der Trainer ist skeptisch.

Es war weniger die Niederlage selbst, die Denklingens Trainer Markus Ansorge zweifeln ließ – es war, wie dieses 1:5 gegen Unterpfaffenhofen in der Fußball-Bezirksliga zustande gekommen war. Ohne Feuer und Leidenschaft war sein Team aufgetreten. Das soll sich am Samstag (15 Uhr) beim MTV Berg ändern.