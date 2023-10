Fußball

18:51 Uhr

Bezirksliga: Der Spitzenreiter wankt, fällt aber nicht

Plus Jahn Landsberg bietet dem Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga lange Paroli. Am Ende fällt die Niederlage in Murnau aber deutlich zu hoch aus. Denklingen erwartet am Sonntag den ASV Habach.

Von Margit Messelhäuser

Als „Bonusspiel“ hatte Armin Sanktjohanser, Trainer von Jahn Landsberg, die Partie in Murnau bezeichnet. Gegen den überlegenen Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga hatte Jahn nichts zu verlieren. Tatsächlich lieferten die Landsberger ein großartiges Spiel ab und die Niederlage mit 1:4 spiegelt den Verlauf bei Weitem nicht wider.

„Auch wenn es komisch klingt nach einer 1:4-Niederlage: Ich bin mit dem Spiel meiner Mannschaft absolut zufrieden“, sagte Sanktjohanser nach dem Abpfiff. Das Problem seines Teams: Die besten Torchancen werden nicht genutzt. „Wir hatten in den ersten 20 Minuten drei Hundertprozentige, die muss man einfach machen“, so der Jahn-Coach. Dann kam auch Murnau besser ins Spiel, wobei der Führungstreffer (25.) „geschenkt“ war. Genauso auch das 2:0 für die Gastgeber in der 66. Minute. „Es war ein katastrophaler Fehlpass in unserem Spielaufbau“, schilderte Sanktjohanser die Situation.

