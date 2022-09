Bezirksliga: Der VfL Denklingen besteht den Charaktertest

Plus Fußball-Bezirksliga: Denklingens Trainer Ansorge gibt seinem Team für das Spiel beim MTV Berg klare Vorgaben mit. Es geht nicht nur um drei Punkte.

Vom souveränen Auftritt aus der vergangenen Saison sind die Bezirksliga-Fußballer des VfL Denklingen noch ein gutes Stück entfernt. Kein Wunder, nach dem durchwachsenen Saisonstart und dem Verletzungspech. Eine ihrer Tugenden haben sie aber wieder entdeckt, und die beschert ihnen einen wichtigen Sieg gegen den MTV Berg.