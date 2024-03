Fußball

17:27 Uhr

Bezirksliga: Der VfL Denklingen dreht das Spiel in Pasing

Plus In der Fußball-Bezirksliga punktet nur der VfL Denklingen. Jahn Landsbergs Trainer kann der Niederlage auch etwas Positives abgewinnen.

Von Margit Messelhäuser

Freud und Leid gab es in der Fußball-Bezirksliga für den VfL Denklingen und Jahn Landsberg: Während die Denklinger ihr Spiel in Pasing drehen und drei Punkte einfahren konnten, gingen die Jahnler in Penzberg leer aus. Jahn-Trainer Armin Sanktjohanser kann der Niederlage aber auch etwas Positves abgewinnen.

Jahn Landsberg Mit 0:3 war die Niederlage für das Team von Sanktjohanser am Ende deutlich. "Man muss ehrlich sagen, dass Penzberg eine Spitzenmannschaft ist und der Sieg geht auch in Ordnung", sagte Armin Sanktjohanser nach der Partie. Dennoch wäre für sein Team mehr drin gewesen, hätte es sich die "Anfängerfehler" zu Beginn gespart und später seine Chancen besser genutzt. Nach nur 20 Sekunden erzielte Penzberg die Führung, völlig unbedrängt kam der Spieler zum Abschluss. "Auch das zweite Tor darf man so nicht kassieren", sagte Sanktjohanser, das war bereits in der 6. Minute gefallen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen