Der VfL Denklingen entwickelt sich zum Remis-König der Bezirksliga Süd

Auch wenn der VfL Denklingen in der Fußball-Bezirksliga Oberbayern Süd weiter ungeschlagen ist: Das Unentschieden beim Aufsteiger Ohlstadt war eigentlich zu wenig. „Es war auch nicht unser bestes Spiel“, lautete im Anschluss das Fazit von Spielertrainer Christoph Schmitt, der in der nächsten Partie auch einen Stammspieler ersetzen muss.

Besser hätte die Partie für die Denklinger eigentlich kaum beginnen können, denn schon in der 3. Minute erzielte Torjäger Simon Ried die Denklinger Führung. „In den ersten rund 20 Minuten waren wir auch sehr gut im Spiel“, blickte Schmitt zurück. Eigentlich hätten er und sein Team noch mindestens zwei Tore nachlegen müssen, doch die Chancen wurden vergeben. „Dann haben wir es aber nicht mehr geschafft, das Tempo hochzuhalten.“ Die Partie verflachte zunehmend und plötzlich nutzte Ohlstadt kurz vor der Pause seine Chance zum Ausgleich (43.).

In Unterzahl kommt Denklingen wieder besser ins Spiel

In der zweiten Halbzeit kam der nächste Nackenschlag für die Denklingen: Johannes Mayr flog in der 61. Minute nach einem Foul mit Rot vom Platz. „Ich bin mir nicht mal sicher, ob es wirklich ein Foul war“, beurteilte Schmitt die Szene, selbst bei Ohlstadt hatte er Zweifel an der Roten Karten bemerkt. „Aber wir kamen dann in Unterzahl wieder besser ins Spiel als es zuvor der Fall gewesen war.“ Und die Denklinger erzielten auch einen weiteren Treffer - der allerdings nicht gegeben wurde, da der Schiri zuvor ein Foul gesehen hatte. „Da hatten wir zweimal Pech bei den Entscheidungen, aber wenn wir in der ersten Hälfte unsere Chancen genutzt hätten, wäre es ein anderes Spiel gewesen“, suchte Schmitt keineswegs beim Schiri die Ursache für das erneute Remis.

Am Freitagabend ist der Spitzenreiter in Denklingen zu Gast

Bitter neben den beiden verlorenen Punkten ist auch die Sperre von Mayr, denn bereits am Freitag, 22. August, steht eine ganz schwere Aufgabe vor den Denklingern. Dann ist ab 19 Uhr der ebenfalls noch ungeschlagene Tabellenführer Penzberg zu Gast, der bislang drei seiner vier Spiele gewonnen hat und mit 11:2 Treffern ein beachtliches Torverhältnis vorweist.