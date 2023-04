Fußball

vor 19 Min.

Bezirksliga: Der VfL Denklingen ist „zum Siegen verdammt“

Plus Trainer Markus Ansorge kämpft mit dem VfL Denklingen um den Verbleib in der Fußball-Bezirksliga. Am Samstag steht ein wichtiges Heimspiel an.

Von Margit Messelhäuser

Diese Saison ist für den VfL Denklingen in der Fußball-Bezirksliga „eine enge Kiste“: Sechs Spiele stehen noch aus und noch ist der Klassenerhalt alles andere als gesichert. „Wir sind zum Siegen verdammt“, sagt VfL-Trainer Markus Ansorge, und das nicht nur am Samstag, beim Heimspiel gegen Wolfratshausen. Diese Partie beginnt bereits um 13 Uhr.

Es war der Wunsch der Gäste gewesen, die Partie zu verlegen – und es kam Denklingen auch ganz gelegen. „Einige Spieler sind zu einer Hochzeit eingeladen“, verrät Markus Ansorge, deshalb die ungewöhnliche Anstoßzeit am Samstag um 13 Uhr.

