Fußball

vor 1 Min.

Bezirksliga: Der VfL Denklingen stürzt den Tabellenführer

Hannes Rambach (Nummer 8) brachte den VfL Denklingen gegen Spitzenreiter Murnau in Führung.

Plus In der Fußball-Bezirksliga erkämpft sich der VfL Denklingen gegen Murnau ein Remis. Jahn Landsberg muss sein Spiel verlegen und steht vor harten Wochen.

Von Margit Messelhäuser

Nur der VfL Denklingen war in der Fußball-Bezirksliga von den Landkreis-Teams am Ball. Die Elf von Trainer Markus Ansorge konnte seine Partie gegen Spitzenreiter Murnau austragen. Anders Jahn Landsberg: Das so wichtige Spiel gegen Haidhausen musste aufgrund der Platzverhältnisse auf den 1. Mai verlegt werden.

VfL Denklingen Im Hinspiel hatte sich der VfL Denklingen dem TSV Murnau noch 0:5 geschlagen geben müssen, doch in Denklingen sah das ganz anders aus. Die Elf von Trainer Markus Ansorge zeigte erneut ihre Heimstärke und rang dem Topteam ein 2:2-Unentschieden ab. Damit musste Murnau die Tabellenführung erst mal Aubing überlassen, das in Wolfratshausen drei Punkte eingefahren hat und mit 59 Zählern einen mehr hat als Murnau.

