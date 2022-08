Fußball

vor 35 Min.

Bezirksliga: Der VfL Denklingen will zurück zu alter Stärke

Obwohl noch ungeschlagen, läuft es für Denklingen (im Bild Kapitän Armin Sporer) noch nicht rund – das soll sich am Samstag ändern.

Plus Der VfL Denklingen ist in der Fußball-Bezirksliga noch ungeschlagen. Dennoch läuft es nicht so richtig rund. Warum der Trainer zuversichtlich ist, dass man nun den Schalter umlegt.

Von Margit Messelhäuser

Vier Spiele, ein Sieg, drei Unentschieden: Die Ergebnisse des VfL Denklingen können sich im schwierigen zweiten Jahr in der Fußball-Bezirksliga Oberbayern sehen lassen. Dennoch läuft es nicht wie gewünscht, aber Trainer Markus Ansorge ist optimistisch, dass man nun zu alter Stärke zurückfindet. Das wird sich am Samstag, ab 14 Uhr, beim Heimspiel gegen Hellas München zeigen.

