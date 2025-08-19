Icon Menü
Fußball-Bezirksliga: Der VfL Kaufering erwartet am Mittwochaben die SpVgg Kaufbeuren

Fußball

Der VfL Kaufering nimmt die Favoritenrolle gegen Kaufbeuren an

Die Pokal-Pleite hat der VfL Kaufering lange verdaut. Am Mittwochabend zählt wieder das Spiel in der Fußball-Bezirksliga gegen Kaufbeuren.
Von Margit Messelhäuser
    • |
    • |
    • |
    In der Fußball-Bezirksliga ist der VfL Kaufering (schwarze Trikots) noch ungeschlagen - das soll sich auch am Mittwochabend nicht ändern.
    In der Fußball-Bezirksliga ist der VfL Kaufering (schwarze Trikots) noch ungeschlagen - das soll sich auch am Mittwochabend nicht ändern. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild)

    Auf der einen Seite drängen sich beim Fußball-Bezirksligisten VfL Kaufering die Spiele unter der Woche - auf der anderen Seite war das Team von Trainer Franco Simon am Wochenende spielfrei. Etwas eigenartig, doch Simon nimmt es gewohnt gelassen. „Vielleicht haben uns die freien Tage auch gutgetan“, sagt er mit Blick auf das anstehende Spiel in der Liga: Am Mittwochabend ist die SpVgg Kaufbeuren zu Gast und da will - und wird - sich der VfL wieder anders präsentieren als im Pokal.

