Der VfL Kaufering nimmt die Favoritenrolle gegen Kaufbeuren an

Auf der einen Seite drängen sich beim Fußball-Bezirksligisten VfL Kaufering die Spiele unter der Woche - auf der anderen Seite war das Team von Trainer Franco Simon am Wochenende spielfrei. Etwas eigenartig, doch Simon nimmt es gewohnt gelassen. „Vielleicht haben uns die freien Tage auch gutgetan“, sagt er mit Blick auf das anstehende Spiel in der Liga: Am Mittwochabend ist die SpVgg Kaufbeuren zu Gast und da will - und wird - sich der VfL wieder anders präsentieren als im Pokal.
Fußball
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden