Nach Absage in Erkheim: Der VfL Kaufering ist im Terminstress

Ein Bezirksligist im Terminstress: Die wetterbedingte Absage der Partie am vergangenen Woche beim TV Erkheim und der Toto-Pokal bescheren dem VfL Kaufering in nächster Zeit eine Flut von „Englischen Wochen“ und Abend-Partien: Zwölf Spiele stehen bis zum 26. September für die Truppe von Trainer Franco Simon auf dem Programm, darunter auch das Pokalspiel gegen Kreisligist SV Schwabegg. Problem: Das soll laut BFV am Mittwoch, 13. August, stattfinden. Aber da steht eigentlich das Heimspiel der Kauferinger gegen den FC Königsbrunn im Terminkalender. „Pokal geht vor Bezirksliga“, erklärt Uli Stengelmair, der technische Leiter des VfL. Daher gilt jetzt: Am 13. (18.30 Uhr) geht’s gegen Schwabegg, das Heimspiel gegen Königsbrunn wurde auf Dienstag, 2. September, verschoben. Ebenfalls fix: Die ausgefallene Partie in Erkheim wird am Mittwoch, 17. September (18.30 Uhr), nachgeholt.

Am Mittwochabend (Anpfiff: 18.30 Uhr) müssen die Kauferinger, die zum Auftakt 3:1 gegen den letztjährigen Dritten TSV Bobingen gewonnen haben, beim FC Bad Wörishofen antreten – das ist eine von drei Mannschaften, die noch kein Gegentor kassiert (aber auch nur einmal getroffen) hat. „Wir freuen uns, dass wir endlich wieder spielen können“, sagt Coach Simon, der aktuell im „Fußball-Ferien-Camp-Stress“ (in Gräfelfing und Weßling) ist. Und er redet nicht lange um den heißen Brei herum: „Nicht verkehrt, was Bad Wörishofen in den ersten beiden Spielen erreicht hat. Aber wir werden uns nicht verstecken. Wir wollen drei Punkte mitnehmen, Punkt“

Kaufering fehlen aktuell drei wichtige Spieler

Bei diesem Unterfangen werden Franco Simon allerdings drei wichtige Spieler fehlen: Fabi Schwabbauer hat seit zwei Wochen Probleme mit dem Außenband, Neuzugang Ben Schulz und der Ex-Landsberger Noel Simonek sind im Urlaub. „Das tut uns natürlich weh“, sagt der Trainer. „Aber wir haben eine gute Mannschaft, die Jungs machen’s super – und haben richtig Bock auf Fußball.“ In Bad Wörishofen wollen Kapitän und Torwart Michi Wölfl zudem Selbstvertrauen für das nächste „Brett“ tanken, das sie vor der Brust haben: Am Sonntag (15 Uhr) kommt der SV Mering nach Kaufering – der souveräne Tabellenführer, der unter Spielertrainer Thilo Wilke (wohnt in Landsberg) seine beiden Punktspiele (gegen Langerringen und Bobingen) jeweils mit 4:0 gewonnen hat.