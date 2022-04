Fußball

Bezirksliga: Der VfL Kaufering muss an Ostern zwei Mal ran

Die Niederlage gegen Raisting schnell abhaken heißt es für den VfL Denklingen (rote Trikots): Am Samstag steht schon das nächste Spiel an.

Plus Für die Bezirksliga-Fußballer des VfL Kaufering ist es ein anstrengendes Wochenende. Denklingen muss schnell wieder in die Spur finden.

Von Margit Messelhäuser

Wie schnell können die Denklinger Bezirksliga-Fußballer die Niederlage in Raisting am Mittwoch wegstecken? Das wird mit ein entscheidender Faktor für das anstehende Spiel am Montag sein. Für den schwäbischen Bezirksligisten VfL Kaufering stehen dagegen zwei Spiele an, am Samstag und Montag. „Es beginnen die Wochen der Wahrheit“, übertitelt dies Kauferings Trainer Ben Enthart.

