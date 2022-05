Fußball

vor 35 Min.

Bezirksliga: Ein historischer Tag für die Fußballer des VfL Kaufering

Die Fußballer des VfL Kaufering haben es geschafft: Sie steigen vorzeitig in die Landesliga auf.

Plus Der VfL Kaufering steigt in die Fußball-Landesliga auf. Im Heimspiel gegen Heimertingen brennen die Gastgeber ein wahres Feuerwerk ab. Was es mit den Schuhen von Sebastian Bonfert auf sich hat.

Von Margit Messelhäuser

Es war ein historischer Abend für die Fußballer des VfL Kaufering: Die letzten Minuten im Heimspiel gegen Heimertingen liefen noch, da gab es – vermutlich zum ersten Mal überhaupt – bereits Bier auf der Spielerbank. Und nach dem Abpfiff war der Jubel schier grenzenlos. Durch das überzeugende 5:0 steigt der VfL vorzeitig in die Landesliga auf. Allerdings konnten sich nicht alle Spieler unbeschwert freuen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen