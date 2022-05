Fußball

vor 41 Min.

Bezirksliga: Ein vorgezogenes Endspiel für den VfL Denklingen

Für den VfL Denklingen (rote Trikots) steht am Samstag bereits ein vorgezogenes Endspiel an. Zu Hause erwartet der Tabellenzweite Verfolger Haidhausen.

Plus Kann der VfL Denklingen dem VfL Kaufering in die Fußball-Landesliga folgen? Am Samstag könnte im Heimspiel gegen Haidhausen bereits eine Vorentscheidung fallen.

Von Margit Messelhäuser

Noch hat es der VfL Denklingen selbst in der Hand, dem VfL Kaufering in die Fußball-Landesliga zu folgen. Mit einem Sieg am Samstag (15 Uhr) gegen Haidhausen käme es am letzten Spieltag zu einem echten Endspiel um die Meisterschaft. Bei einem Unentschieden oder einer Niederlage begänne das Rechnen. Doch Denklingens Trainer Markus Ansorge hat ein gutes Gefühl – dafür gibt es gleich mehrere Gründe.

