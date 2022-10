Bezirksliga: Englische Woche für den VfL Denklingen

Plus Auf den VfL Denklingen warten in der Fußball-Bezirksliga zwei Heimspiele. VfL-Trainer Markus Ansorge freut sich auf einen Rückkehrer.

Zum Abschluss der Hinrunde warten auf den Fußball-Bezirksligisten VfL Denklingen zwei ganz schwere Brocken: Am Samstag geht es gegen den Tabellendritten Bad Heilbrunn, am Mittwoch steht das Nachholspiel gegen Murnau auf dem Programm. Einziger Vorteil: Beide Spiele tragen die Denklinger zu Hause aus.