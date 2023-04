Fußball

08:11 Uhr

Bezirksliga: Erneut ein Sechs-Punkte-Spiel für Denklingen

Plus Denklingens Fußballer treten in der Bezirksliga in Unterpfaffenhofen an. Ein Sieg wäre im Kampf um den Klassenerhalt doppelt wertvoll.

Von Margit Messelhäuser

Ein Sieg gegen Tabellenführer Garmisch wäre ein kleiner Befreiungsschlag für den VfL Denklingen in der Fußball-Bezirksliga gewesen. Doch es sollte nicht sein und damit wird die Partie am Samstag in Unterpfaffenhofen umso wichtiger. Die Denklinger waren so knapp an zumindest einem Punkt dran, haben sich dann aber gegen Garmisch durch individuelle Fehler um den möglichen Erfolg gebracht. „Das hat irgendwie an die erste Saisonhälfte erinnert“, blickt Denklingens Trainer Markus Ansorge zurück. Doch er hat keine Sorge, dass man wieder in die Fehler von damals verfallen könnte. Im Tabellenkeller der Bezirksliga Oberbayern geht es ganz eng zu Die Vorbereitung habe gezeigt, dass man einen ganzen Schritt weiter sei, und daran wolle man nun wieder anknüpfen. „Das Spiel in Unterpfaffenhofen ist für uns extrem wichtig“, blickt Ansorge auf Samstag (Beginn 15 Uhr). Nur vier Punkte weniger haben die Gastgeber und liegen auf dem Abstiegsrelegationsplatz. Und auch der erste Absteiger Neuried hat nach seinem Unentschieden gegen Bad Heilbrunn nur fünf Zähler Rückstand auf Denklingen. Den Druck, der damit auf seiner Mannschaft liegt, sieht Ansorge eher als Ansporn. „Wir wissen, was wir können und auch unser Auftritt gegen Garmisch war absolut okay.“

