Nach der ersten Trainingswoche steht auch für die Fußballer des VfL Denklingen und des VfL Kaufering bereits das erste Testspiel an und beide Mannschaften treffen dabei auf Bezirksligisten der jeweils anderen Gruppe: Während Kaufering am Samstag in Raisting zu Gast ist, spielt Denklingen am Sonntag in Germaringen.

